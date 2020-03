Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt nicht beachtet - 12.000 Euro Sachschaden

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Unfall am Samstag kurz vor 16 Uhr an der Einmündung Bismarckstraße/Blumenstraße entstand ein Sachschaden von 12.000 Euro. Ein 36-jähriger Fahrer eines BMW war von der Blumenstraße nach links in die Bismarckstraße abgebogen und dabei die Vorfahrt eines 18-jährigen Fahrers eines Hyundai missachtet. Beide Fahrer waren angegurtet und blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0152/57721025

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell