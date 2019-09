Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Zeugen gesucht

Gaggenau, Bad Rotenfels (ots)

Auf dem Radweg der Ludwig-Erhard-Straße ereignete sich am Montagabend gegen 19 Uhr ein Unfall zwischen zwei Radfahrern. Ein 69-jähriger Radfahrer kam hierbei beim Versuch eine 14 bis 16 Jahre alte Jugendliche zu überholen zu Fall. Nach kurzem Gespräch zwischen den beiden Unfallbeteiligten verzichtete man auf den Austausch von Daten und ging auseinander. Im Nachgang musste der 69-Jährige nun doch zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Beamten der Polizei in Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten die Jugendliche sich zu melden. Ebenso ein bislang ebenfalls unbekannter Pkw-Fahrer der an der Unfallstelle seine Hilfe angeboten hatte. Hinweise unter Telefon: 07222 761-0. /ag

