POL-OH: Unfallflucht

Schotten - In der Nacht vom Freitag (10.07.2020) auf Samstag (11.07.2020) befuhr ein Pkw die Straße Am Bockzahl in Schotten aus Richtung Stadtmitte kommend in Fahrtrichtung Sportplatz. An der Unfallstelle kam dieses Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen das dortige Hoftor. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Am beteiligten Fahrzeug muss ein größerer Schaden im Frontbereich rechts entstanden sein. An der Unfallstelle blieben Scheinwerferglas, Teile der Frontstoßstange, sowie eine "Ford"-Radabdeckung, zurück. Beim verursachenden Fahrzeug dürfte es sich demzufolge um einen silberfarbenen Pkw der Marke Ford gehandelt haben.

Hinweise bitte an den Polizeiposten in Schotten unter: 06044/989090.

