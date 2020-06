Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200623 - 0611 Frankfurt-Nied: Sachbeschädigung an Polizeiposten

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Sonntag auf Montag (22.06.2020), gegen 01:00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter die Fassade des alten Rathauses in Nied mit Farbe. Das Gebäude wird als Polizeiposten genutzt. Unter anderem wurden das Symbol "Hammer und Sichel" sowie der Schriftzug "DO SHIT GET HIT" neben die Eingangstür mit roter Farbe angebracht. Die komplette Frontseite wurde außerdem mit lila Farbe besprüht. Erste Ermittlungen deuten auf eine Tat aus dem linksmotivierten Spektrum hin. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

