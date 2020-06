Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200622 - 0610 Frankfurt-Gutleutviertel: Tötungsdelikt - Tatverdächtiger festgenommen

Frankfurt (ots)

(hol) Heute in den frühen Morgenstunden wurde ein Mann im Gutleutviertel mit einem Messer tödlich verletzt. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest.

Gegen 04:00 Uhr verständigten Zeugen aufgrund einer Messerstecherei in der Stuttgarter Straße die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, fanden sie einen schwerverletzten Mann im Bereich des Flix-Bus Parkplatzes am Boden liegend vor. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte er nicht mehr gerettet werden. In unmittelbarer Nähe zum Tatort nahm die Polizei einen 35-Jährigen Tatverdächtigen fest. Er wird im Laufe des morgigen Tages einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen zum Tathergang und den Hintergründen dauern an.

