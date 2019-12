Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Psychischer Ausnahmezustand

Kehl (ots)

Die psychische Ausnahmesituation eines 21-Jährigen rief am Montagnachmittag in der Richard-Wagner-Straße die Beamten des Polizeireviers Kehl sowie des Polizeiposten Appenweier auf den Plan. Der junge Erwachsene hatte bei einer Behörde randaliert, woraufhin die Sicherheitskräfte verständigt und der Mann überwältigt werden konnte. Nun war dies nur einer von ähnlichen Vorfällen aus der Vergangenheit, weshalb der seelisch Erkrankte nach richterlicher Prüfung in einer psychiatrischen Klinik untergebracht wurde.

