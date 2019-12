Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr- Kollision mit Radfahrerin

Lahr (ots)

Am Montagmittag kam es im Kreisverkehr in der Schwarzwaldstraße/Vogesenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 16-jährigen Radfahrerin und einem Chrysler-Lenker. Beide fuhren innerhalb des Kreisels zunächst auf gleicher Höhe, als der 64- jährige Autofahrer den Kreisverkehr in Richtung Vogesenstraße verlassen wollte. Hierbei touchierte er die Schülerin, wonach sie zu Sturz kam. Anfänglich schien das Mädchen unverletzt, erst während des Nachmittagsunterrichts klagte sie über Schmerzen im Rückenbereich. In einem Lahrer Krankenhaus sollten die weiteren Untersuchungen durchgeführt werden.

/ha

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell