Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau - Illegale Abfallentsorgung, Zeugen gesucht

Schwanau (ots)

An der Grillstelle des Freizeitplatzes in Nonnenweier wurden am Montagnachmittag mehrere Lack- und Sprühdosen, als auch andere Sonderabfälle, ein Autoradio sowie Auto-Elektroteile abgelagert und verbrannt. Die Beamten des Polizeipostens Schwanau haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich unter der Telefonnummer: 07824 6629910 zu melden.

