Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Steinbach - Roller angezündet, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

In der Dr.-Rudolf-Eberle-Straße wurde am Sonntagabend ein Motorroller in Brand gesteckt. Ein Zeuge bemerkte das Feuer gegen halb neun abends und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Sicherheitskräfte befand sich die Maschine bereits im Vollbrand und konnte nicht mehr gerettet werden. Jetzt haben die Beamten des Polizeireviers Baden- Baden die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden durch die Beamten des Polizeireviers Bühl unter der Rufnummer: 07223/ 99097-0 entgegengenommen.

/jh

