Polizei Hagen

POL-HA: Zeugin meldet Mann mit Pistole in der Selbecker Straße

Hagen (ots)

Am Sonntag, 03.05.2020, rief eine 19-Jährige die Polizei. Gegen 15:30 Uhr sah sie einen Mann in der Selbecker Straße. Dieser zielte mit einer Schusswaffe auf parkende Fahrzeuge. Eine Streifenwagenbesatzung war rasch vor Ort. Als der 45-Jährige die Beamten sah, legte er sich sofort auf den Boden. Dort konnten ihn die Polizisten zunächst fesseln. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten eine nicht funktionsfähige Pistole im Hosenbund, sowie Munition in den Taschen auf. Der Mann führte auch Handschellen mit sich. In einem Brustbeutel hatte der Hagener Betäubungsmittel versteckt. Die Waffe, die Munition und die Drogen stellten die Beamten sicher. Der 45-Jährige wurde in das Polizeigewahrsam gebracht. Ihn erwartete jetzt eine Anzeige.

