Polizei Hagen

POL-HA: Roller nach Drogenfahrt sichergestellt

Hagen (ots)

Am Sonntag, 03.05.2020, bemerkte eine Streifenwagenbesatzung gegen 19:40 Uhr einen Rollerfahrer auf dem Kurt-Schumacher-Ring. Das Versicherungskennzeichen stammte aus dem Vorjahr. Auf Höhe der Tückingstraße hielten die Beamten das Fahrzeug an. Der 25-jährige Fahrer gab sofort zu, dass er keinen Führerschein für das Kleinkraftrad besaß. Den Polizisten fielen während der Verkehrskontrolle mehrere Anzeichen für Drogenkonsum auf. Ein Test schlug positiv auf gleich zwei Präparate an. Der 25-Jährige wurde zur Entnahme eine Blutprobe auf die Wache gebracht. Im weiteren Verlauf kamen arge Zweifel an den Eigentumsverhältnissen des Motorrollers auf. Der Hagener verstrickte sich in Widersprüche. Deswegen stellten die Beamten das Fahrzeug sicher. Der 25-Jährige muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

