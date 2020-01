POL-LB: Marbach am Neckar: Zeugen nach Einbruch gesucht; Geschädigter eines Verkehrsunfalles gesucht; Besigheim: Radfahrer angefahren; Markgröningen: Unbekannter schneidet Kabel an Bagger durch

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Marbach am Neckar: Zeugen nach Einbruch gesucht

Zwischen Samstag, 19:00 Uhr, und Montag, 5:15 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem Ladengeschäft in der Bahnhofstraße in Marbach am Neckar. Der Wert des Diebesgutes wird auf circa 500 Euro beziffert. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht geschätzt werden. Das Polizeirevier Marbach am Neckar nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07144 900 0 entgegen.

Marbach am Neckar: Geschädigter eines Verkehrsunfalles gesucht

Am Montag zwischen 6:15 Uhr und 6:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Marbach am Neckar in der Bahnhofstraße. Eine 22-Jährige befuhr mit ihrem VW die Bahnhofstraße und wollte in die Güntterstraße abbiegen. Vor ihr stand an der Ampel ein dunkler SUV. Beim Anfahren an der Ampel fuhr die junge Dame dem SUV leicht auf. Der Fahrer des SUV schien das aber nicht bemerkt zu haben. Das Polizeirevier Marbach am Neckar bittet nun den Fahrer des SUV sich unter Tel. 07144 900 0 zu melden.

Besigheim: Radfahrer angefahren

Ein 56-jähriger Radfahrer wurde am Montag gegen 7:55 Uhr in Besigheim im Einmündungsbereich der Löchgauer Straße und Schäuberstraße bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Radfahrer befuhr die Löchgauer Straße von Löchgau kommend in Richtung Besigheim. An der Kreuzung der Löchgauer Straße und Schäuberstraße wollte ein 46-Jähriger mit seinem VW von der Schäuberstraße in die Löchgauer Straße in Richtung Löchgau abbiegen. Da er die Vorfahrt des Radfahrers missachtete, kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß. Da der 56-Jährige dabei leicht verletzt wurde, kam er mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 1.300 Euro.

Markgröningen: Unbekannter schneidet Kabel an Bagger durch

Ein bislang unbekannter Täter zerschnitt zwischen Donnerstag und Montag, 8:30 Uhr, in Markgröningen im Gewann Hummelberg verschiedene Kabel im Motorraum eines dort abgestellten Baggers. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Markgröningen unter Tel. 07145 9327 0 entgegen.

