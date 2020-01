POL-LB: Weissach: Zeugen zu Automatenaufbruch gesucht; Leonberg-Höfingen: Haus aufgebrochen, Zeugen gesucht; Leonberg: Mann beleidigt Polizeibeamte wegen feststeckender EC-Karte

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Weissach: Zeugen zu Automatenaufbruch gesucht

Am Sonntag gegen 13:15 Uhr wurde festgestellt, dass ein bislang unbekannter Täter den Zigarettenautomaten in Weissach in der Straße "Im Bühl" aufgebrochen hatte und die Geldkassette entfernt worden war. Die Höhe des Sachschadens oder des Diebesgutes war bislang nicht bezifferbar. Das Polizeirevier Leonberg nimmt unter der Tel. 07152 605 0 Zeugenhinweise entgegen.

Leonberg-Höfingen: Haus aufgebrochen, Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich zwischen Samstag, 18:00 Uhr, und Sonntag, 17:15 Uhr, Zugang zu einem Haus in Höfingen in der Eichendorffstraße. Der Täter durchsuchte anschließend sämtliche Räume und nahm verschiedene Dinge mit. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf 200 Euro geschätzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Leonberg nimmt unter Tel. 07152 605 0 Hinweise auf.

Leonberg: Mann beleidigt Polizeibeamte wegen feststeckender EC-Karte

Ein 62-Jähriger verlor am Sonntag zwischen 20:30 Uhr und 21:15 Uhr völlig seine Fassung, weil die EC-Karte eines 25-Jährigen im Bezahlautomat einer Tiefgarage in Leonberg in der Straße "Hinterer Zwinger" feststeckte. Der 62-Jährige und seine 25-jährige Begleiterin wollten dem Eigentümer der EC-Karte zu Hilfe kommen und wählten den Polizeinotruf um mitzuteilen, dass die Karte feststecken würden. Als der 62-Jährige an die auf dem Automaten befindliche Telefonnummer des Betreibers verwiesen wurde, verhielt er sich aggressiv und beleidigend gegenüber dem Notrufbeamten. Man verwies den Mann an das Polizeirevier Leonberg, was ihn jedoch auch nicht zufrieden stellte. So drohte er dann damit den Automaten zu zerstören, wenn die Polizei nicht zu ihm käme. Es folgten weitere Anrufe auf der Notrufleitung, in denen er den Beamten drohte und sie mit Kraftausdrücken betitelte. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, wurde er über die Strafbarkeit seines Verhaltens aufgeklärt und verweigerte in der Folge die Aushändigung seiner Ausweispapiere. Erst nachdem er weitere Drohungen gegenüber den Beamten ausgesprochen hatte, kam der 62-Jährige der Aufforderung der Beamten nach. Während der Identitätsfeststellung solidarisierte sich seine 25-jährige Begleiterin und es kam erneut zu lautstarken Diskussionen, weil die Beiden den Anweisungen der Beamten nicht Folge leisteten. Als dem 62-Jährigen schließlich ein Platzverweis erteilt wurde, fing er an herum zu schreien und riss mehrmals an den Türen eines Streifenwagens. Hierbei betitelte er mehrere Beamte erneut mit Kraftausdrücken. Nachdem die Situation irgendwann verbal gelöst werden konnte, kam es trotzdem zu weiteren Anrufen des Mannes beim Notruf. Er muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

