Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: PKW mehrfach beschädigt; Remseck am Neckar: Prügelei auf offener Straße

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: PKW mehrfach beschädigt

Der Polizeiposten Oststadt, Tel. 07141/29920-0, sucht Zeugen, die seit Ende Dezember 2019 etwas Verdächtiges auf dem Parkplatz einer Vereinsgaststätte in der der Poppenweilerstraße in Ludwigsburg beobachtet haben. Ein PKW, der dort regelmäßig zwischen 08.00 Uhr und 23.00 Uhr abgestellt wird, wurde zwischen dem 30.12.2019 und dem 23.01.2020 mehrfach zerkratzt. Es handelt sich teilweise um einfach Kratzer in Linienform, jedoch hinterließ der unbekannte Täter auch das Wort "LOVE" und Zickzacklinien. Der entstandene Sachschaden beläuft sich derzeit auf rund 3.000 Euro.

Remseck am Neckar - Hochberg: Prügelei auf offener Straße

Vermutlich familiäre Zwistigkeiten führten am Sonntag gegen 13.10 Uhr zu einer Prügelei in der Hauptstraße in Hochberg. Ein 31-Jähriger wurde von drei 19, 22 und 52 Jahre alten Männern und mutmaßlich einem weiteren noch Unbekannten auf offener Straße geschlagen und getreten. Auch als das Opfer zu Boden gegangen war, ließen die Tatverdächtigen nicht von ihm ab. Erst als vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer zu hupen begonnen, zogen sich die Männer zurück. Schließlich wurden Polizei und Rettungsdienst alarmiert. Der 31-Jährige, der verletzt wurde, musste durch einen Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen, die der Polizeiposten Remseck am Neckar übernahm, dauern an.

