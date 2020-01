Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sersheim: Zeugen nach Firmeneinbruch gesucht; Vaihingen an der Enz: Einbruch in Lagerhalle; Ditzingen: Altöl entsorgt

Ludwigsburg (ots)

Sersheim: Zeugen nach Firmeneinbruch gesucht

Zwischen Samstag 09:00 Uhr und Sonntag 12:40 Uhr kam es in der Uhlandstraße in Sersheim zu einem Firmeneinbruch. Die bislang noch unbekannten Täter verschafften sich zunächst Zugang in das Innere einer Firma und entwendeten aus den Büroräumen unter anderem ein Navigationsgerät und mehrere Schlüssel. Weiterhin brachen sie einen Süßwarenautomaten in der Fertigungshalle auf und entnahmen das sich darin befindliche Kleingeld. Mutmaßlich befand sich bei den gestohlenen Schlüsseln auch der Zündschlüssel für einen LKW, der im Firmenhof stand. Mit diesem LKW machten sich die Täter schlussendlich aus dem Staub. Es handelt sich um ein graues Fahrzeug der Marke Mercedes mit Planenverdeck, an dem Ludwigsburger Kennzeichen (LB-) angebracht sind. Der Gesamtwert des Diebesguts kann abschließend noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Sachsenheim unter der Tel. 07147/27406-0 entgegen.

Vaihingen an der Enz - Ensingen: Einbruch in Lagerhalle

Auf eine Lagerhalle in der Robert-Bosch-Straße in Ensingen hatten es noch unbekannte Täter zwischen Samstag 19.00 Uhr und Sonntag 09.00 Uhr abgesehen. Indem sie eine Tür aufhebelten, gelangten die Täter in die Lagerhalle. Mutmaßlich mittels eines Gabelstaplers transportieren die Unbekannten anschließend rund 20 Paletten mit Kabeltrommeln in ein Fahrzeug und entwendeten diese. Der Wert des Diebesgutes dürfte sich auf eine fünfstellige Summe belaufen. Der verursachte Sachschaden wurde auf circa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter der Tel. 07042 941 0 zu melden.

Ditzingen: Altöl entsorgt

Am Freitag gegen 13.20 Uhr alarmierte eine Frau die Polizei nachdem zwei spielende Jungen in der Straße "An der Lache" im Bereich eines parallel verlaufenden Baches etwa auf Höhe einer Kleingartenanlage zwei mit Altöl gefüllte Kanister entdeckt hatten. Ein bislang Unbekannter hat diese dort entsorgt. Es handelt sich um einen grünen und einen grauen Kanister auf denen jeweils ein Etikett mit einem Markennamen aufgedruckt bzw. aufgeklebt ist. Der Bauhof der Stadt Ditzingen musste sich nun um die sachgerechte Entsorgung kümmern. Zeugen, die Hinweise zur Herkunft geben können, werden gebeten sich mit dem Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07142/405-0, in Verbindung zu setzen.

