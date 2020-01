Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200117 - 0053 Frankfurt-Dornbusch: Wohnungsbrand

Frankfurt (ots)

(fue) Bei einem Wohnungsbrand, der sich am Donnerstag, den 16. Januar 2020, gegen 20.20 Uhr, ereignete, zog sich der 55-jährige Mieter der Wohnung in der Fritz-Reuter-Straße schwere Verletzungen zu. Seine Frau und die beiden Töchter konnten sich unverletzt aus dem Haus retten, sie hatten sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht im Wohnzimmer aufgehalten. Zwar ist die Brandursachenermittlung noch nicht abgeschlossen, jedoch ist es möglich, dass der Brand von dem im Wohnzimmer befindlichen Ethanol-Kamin ausging. Der 55-Jährige, der sich im Wohnzimmer aufgehalten hatte, erlitt schwere Brandverletzungen und musste umgehend in ein Krankenhaus verbracht werden. Der durch das Feuer bzw. die Löscharbeiten entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 80.000 EUR beziffern.

