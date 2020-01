Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200116 - 0050 Frankfurt-Bockenheim: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Eine 20-jährige Frau aus Oberursel war am Donnerstag, den 16. Januar 2020, gegen 01.00 Uhr, mit ihrem Pkw, einem BMW X3, auf der Rosa-Luxemburg-Straße in stadteinwärtiger Richtung unterwegs.

In Höhe der Anschlussstelle zur Bundesautobahn 66 kam sie von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Fahrzeug gegen die dort befindliche Leitplanke. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden. (D620)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell