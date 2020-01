Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200116 - 0049 Frankfurt-Riedberg: Raub einer Handtasche

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 15. Januar 2020, gegen 22.30 Uhr, parkte eine 38-jährige Geschädigte ihren Pkw in der Tiefgarage eines Anwesens in der Margarete-Steiff-Straße. Hier kam ein bislang unbekannter Täter auf sie zu, bedrohte sie mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe ihrer Handtasche. Als die Frau darauf nicht reagierte, schlug der Täter sie nieder und entwendete die Tasche. Mit seiner Beute floh er auf die Straße in unbekannte Richtung. Bei der Tasche handelt es sich um ein blaues Modell der Marke Louis Vuitton. Darin befand sich Bargeld in Höhe mehrere hundert EUR.

Der Täter wird beschrieben als 30-40 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Er hat helle Augen, ist von schlanker Gestalt und war mit einer dunklen Sturmhaube maskiert. Er trug eine dunkle, hüftlange Jacke mit großen, aufgesetzten Taschen, eine graue Jogginghose und Sportschuhe. Führte eine schwarze Pistole mit sich.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell