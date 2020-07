Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Männer gehen aufeinander los

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache sind am vergangenen Freitag gegen 15:55 Uhr zwei Männer im Alter von 55 und 61 Jahren in der Markgröninger Straße in Asperg aneinandergeraten. Im Bereich einer Eisdiele soll es zunächst zu einem lautstarken Streit zwischen den beiden Männern gekommen sein, in deren Verlauf der 55-Jährige seinem 61 Jahre alten Kontrahenten eine Kopfnuss verpasst haben soll. Als der jüngere Mann daraufhin mutmaßlich noch einen Schlagstock zog, soll der 61-Jährige ein Pfefferspray hervorgeholt und in Richtung des 55-Jährigen gesprüht haben. Hierbei wurden nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Gäste getroffen. Drei Personen klagten im Anschluss über Augen- und Atemwegsreizungen. Aufgrund dieses Vorfalls wurde die Polizei alarmiert. Während der 61-Jährige vor Ort angetroffen werden konnte, wurde sein 55-jähriger Kontrahent, nachdem er sich aus dem Staub gemacht hatte, ein paar Straßen weiter festgestellt. Beide Männer wurden anschließend zum Polizeirevier Kornwestheim gebracht. Vor dem Transport wurden beide Männer durchsucht. Tatrelevante Gegenstände konnten nach bisherigen Erkenntnissen allerdings nicht aufgefunden werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 55-Jährige auf freien Fuß gesetzt. Der 61-Jährige musste hingegen durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Möglicherweise wurde er durch den Angriff leicht verletzt. Beide Tatverdächtige müssen nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen. Die polizeilichen Ermittlungen zu den näheren Umständen des Geschehens dauern noch an.

