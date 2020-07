Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: Nach Alkoholfahrt tätlicher Angriff auf Polizeibeamte; Sindelfingen: Vereinsheim beschmiert und beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Aidlingen: Nach Alkoholfahrt tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Mit einer renitenten Autofahrerin hatten es Polizeibeamte an Sonntagabend in Aidlingen zu tun. Die 50-Jährige war gegen 17:40 Uhr von Zeugen beobachtet worden, als sie in Sindelfingen augenscheinlich angetrunken in ein Auto stieg und wegfuhr. Eine Streifenbesatzung traf die Frau wenig später in Aidlingen an. Sie war sofort aggressiv und beleidigte die Polizisten. Als ihr daraufhin Handschließen angelegt werden sollten, setzte sie sich heftig zur Wehr und verletzte einen der Beamten leicht. Dessen Kollegin zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu, nachdem sie die 50-Jährige auch während der Fahrt zur Blutentnahme ins Krankenhaus weiterhin aggressiv verhielt. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 3,5 Promille.

Sindelfingen: Vereinsheim beschmiert und beschädigt

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag das Vereinsheim eines türkischen Vereins on der Pfarrwiesenallee mit politischen Parolen beschmiert und die Verglasung der Zugangstür mit einem Stein eingeworfen. Der dabei angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Personen, die während der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeidirektion Böblingen, Tel. 07031 13-00, in Verbindung zu setzen.

