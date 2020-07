Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zwei Pkw aufgebrochen; Porsche Cayenne zerkratzt; Sindelfingen-Maichingen: Drei Tatverdächtige stehlen Altkleider aus Container

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Zwei Pkw aufgebrochen

Am Wochenende wurden in Sindelfingen zwei Pkw aufgebrochen. Die erste Tat ereignete sich vermutlich zwischen Samstag, 9:00 Uhr, und Sonntag, 18:30 Uhr in der Leipziger Straße. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde dort bei einem Kia die Beifahrerscheibe eingeschlagen. Die zweite Tat geschah in der Nähe am Berliner Platz mutmaßlich zwischen Samstag, 23:00 Uhr, und Sonntag, 14:00 Uhr. An einem Opel hatte man ebenfalls die Beifahrerscheibe eingeschlagen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wurde bei beiden Taten nichts gestohlen. Die Höhe der Sachschäden war bislang noch nicht beziffert. Das Polizeirevier Sindelfingen hat die Ermittlungen aufgenommen und ist für Zeugenhinweise unter Tel. 07031 697 0 zu erreichen.

Sindelfingen: Porsche Cayenne zerkratzt

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte zwischen Donnerstag, 21:00 Uhr, und Freitag, 8:30 Uhr, bei einem in der Calwer Straße in Sindelfingen abgestellten Porsche Cayenne den Lack. Vermutlich wurde hierzu ein spitzer Gegenstand verwendet. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Sindelfingen nimmt unter Tel. 07031 697 0 Hinweise entgegen.

Sindelfingen-Maichingen: Drei Tatverdächtige stehlen Altkleider aus Container

Zwei Männer im Alter von 34 und 47 Jahre, sowie ein weiterer bislang unbekannter Mann, sind tatverdächtig am Sonntag gegen 23:30 Uhr im Bereich der Hanfäckerstraße in Sindelfingen-Maichingen Altkleider gestohlen zu haben. Die drei Tatverdächtigen sollen zunächst einen Altkleidercontainer aufgebrochen und mehrere Altkleidersäcke in den Garten eines Hauses in der Uracher Straße gebracht haben. Die Polizei wurde darüber von einer Zeugin informiert, so dass Polizeibeamte zwei der drei Tatverdächtigen noch im Garten vorläufig festnehmen konnten. Dort fand sich auch das Diebesgut. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie vor Ort entlassen. Die Ermittlungen zum dritten Tatverdächtigen dauern noch an.(sh)

