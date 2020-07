Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Durch nicht angeleinten Hund verletzt; Ditzingen: Freizeitanlage beschädigt; Hemmingen: Sachbeschädigungen auf dem Freizeitplatz

Korntal-Münchingen: Durch nicht angeleinten Hund verletzt

Ein 58-jähriger Mann war am Sonntag gegen 09:00 Uhr mit seinem angeleinten Malteser auf dem Feldweg gegenüber des Friedhofs an der Korntaler Straße in Münchingen unterwegs. Dort traf er auf eine noch unbekannte Frau mit drei nicht angeleinten Hunde. Ein Jagdhund griff daraufhin den Malteser an. Als der 58-Jährige zwischen die beiden Hunde ging, zog er sich leichte Verletzungen zu. Bei der Hundehalterin solles sich um eine etwa 25-jährige Frau handeln. Sie ist etwa 165 cm groß und kräftig, hat dunkle lange Haare und ist Brillenträgerin. Zum Zeitpunkt des Vorfalls trug sie eine schwarze Hose und eine weiße Bluse. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, entgegen.

Ditzingen: Freizeitanlage beschädigt

Die bislang unbekannten Teilnehmer einer größeren Party in der Freizeitanlage in der Verlängerung der Nelkenstraße im Gewann "Rohrsperg" haben in der Nacht zum Sonntag dort eine Grillstelle eingerichtet und einen ganzen Baumstamm verbrannt. Da der Baum deutlich größer als die Grillstelle war, wurde auch die umliegende Grünfläche in Mitleidenschaft gezogen. Ob der Baumstamm bereits dort lag oder aus dem angrenzenden Wald geholt wurde, steht noch nicht fest. Personen, die Hinweise zu den noch unbekannten Party-Teilnehmern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, zu melden.

Hemmingen: Sachbeschädigungen auf dem Freizeitplatz

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag auf dem Familien- und Freizeitplatz in Hemmingen das Schloss eines Containers beschädigt, mehrere Müllmeier aus ihren Halterungen getreten und dem Müll auf der Anlage verteilt. Sachdienliche Hinweise nimmt auch in diesem Fall das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, entgegen.

