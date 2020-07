POL-LB: Sachbeschädigung in Ludwigsburg; Unfallzeugen in Asperg gesucht; Schwerverletzter Motorradfahrer auf der K 1643 - Gemarkung Sachsenheim

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Ludwigsburg: Pkw zerkratzt

Ein Sachschaden von rund 800 Euro hinterließ ein noch unbekannter Täter an einem BMW, der am Sonntag zwischen 19:00 Uhr und 21:00 Uhr in der Bietigheimer Straße in Ludwigsburg abgestellt war. Der Wagen stand am Fahrbahnrand und wurde vermutlich mutwillig an der Beifahrerseite zerkratzt. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich bitte an das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353.

Asperg: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall mit zwei Radfahrern

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 17:55 Uhr in Asperg ereignete, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 57 Jahre alter Radfahrer von der Brunnenstraße nach rechts in die Schillerstraße abbiegen. Zeitgleich war ein neunjähriger Junge, in entgegengesetzter Richtung, in der Schillerstraße, bei der es sich um eine Einbahnstraße handelt, ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs. Im Kreuzungsbereich Brunnenstraße / Schillerstraße trafen die beiden Verkehrsteilnehmer schließlich aufeinander. Als der 57-Jahre den von rechts kommenden Neunjährigen wahrgenommen hatte, wollte er mutmaßlich nach links ausweichen. Der 57-Jährige verlor in der Folge die Kontrolle über sein Rad, stürzte auf die Fahrbahn und erlitt schwere Verletzungen. Ein hinzugezogener Rettungsdienst brachte den Mann anschließend in ein Krankenhaus. Abschließend konnte noch nicht geklärt werden, ob sich die beiden Radfahrer, die jeweils einen Helm trugen, vor dem Sturz auch berührt haben. Diesbezüglich werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim unter der Tel. 07154 1313-0, entgegen.

Sachsenheim: Schwerverletzter Motorradfahrer

Ein Schwerverletzter und ein Sachschaden von rund 20.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 16:40 Uhr auf der Kreisstraße 1643 zwischen Häfnerhaslach und Zaberfeld ereignete. Auf der genannten Strecke verlor in Richtung Zaberfeld ein 53-Jähriger, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad. Hierdurch geriet er auf die Gegenfahrbahn. Während das Motorrad am linken Fahrbahnrand im angrenzenden Grünstreifen zum Liegen kam, schlitterte der Motorradfahrer auf der Gegenfahrbahn weiter. Dort kam ihm zu diesem Zeitpunkt ein 58-jähriger Fiat-Lenker entgegen. Der Fahrer erkannte die Situation und leitete umgehend eine Bremsung ein. Im weiteren Verlauf rutschte der Motorradfahrer auf den stehenden Fiat und verkeilte sich unter dem Fahrzeug. Zusammen mit einem anderen Verkehrsteilnehmer gelang es dem 58-jährigen Fahrer schließlich seinen Fiat anzuheben. Durch das Anheben konnten die beiden Ersthelfer den 53-Jährigen, der schwer verletzt wurde, aus seiner misslichen Lage befreien. Zur medizinischen Versorgung wurde er anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

