Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unterriexingen: 21-Jähriger wird lautstark beleidigt; Benningen: E-Bike gestohlen; Vaihingen/Enz: Motorradfahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Unterriexingen: 21-Jähriger wird lautstark beleidigt

Wüste und lautstarke Beschimpfungen musste sich am Sonntagabend gegen 21:15 Uhr ein junger Mann gefallen lassen, der gegen 21:15 Uhr in der Großsachsenheimer Straße unterwegs war. Der noch unbekannte Täter ist ca. 30 bis 35 Jahre alt, 175 cm groß und kahlköpfig. Zur Tatzeit trug er einen Dreitage-Bart und war bekleidet mit hellgrauen Shorts, einen beigefarbenem T-Shirt. Mehrere Passanten sollen auf die Beleidigungen aufmerksam geworden sein. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen/Enz, Tel. 07042 941-0, zu melden.

Benningen: E-Bike gestohlen

Ein ca. 2.000 Euro teures E-Bike der Marke NCM, Typ Berlin, wurde über das vergangene Wochenende von einem Tiefgaragenstellplatz in der Römerstraße entwendet. Der Dieb hatte sich vermutlich über eine Brandschutztür Zugang zu der Tiefgarage verschafft und dort das verschlossene schwarze Rad entwendet. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, bittet um Hinweise.

Vaihingen/Enz: Motorradfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 46-jähriger Motorradfahrer am Freitag gegen 10:45 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Vaihinger Straße/Schwieberdinger Straße in Vaihingen/Enz-Enzweihingen zugezogen. Der 78-jährige Fahrer eines Wohnmobils war auf der Vaihinger Straße unterwegs. Als er in den Einmündungsbereich rollt, achtete er nicht auf den bevorrechtigten Motorradfahrer, der gerade bei Grün angefahren war und sich von links der Einmündung näherte. Der 46-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst aufgeladen werden.

