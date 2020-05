POL-HSK: Zeugen gesucht

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Aufgrund unterschiedlicher Angaben der Unfallbeteiligten, sucht das Verkehrskommissariat in Arnsberg nach Zeugen. Am 29. April gegen 10 Uhr stießen auf der Ringstraße zwei Autos zusammen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein VW Touran von der Teutenburg kommend in Richtung Krankenhaus. Die Fahrerin eines Audi A3 beabsichtigte aus einer Grundstückseinfahrt auf die Straße einzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Das Verkehrskommissariat fragt, wer konnte den Unfall beobachten. Wer kann Angaben zum genauen Unfallhergang machen? Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

