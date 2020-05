Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Farbschmierereien gegen Corona

Brilon (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei in der Nacht zum Montag zwei Männer auf der Bahnhofstraße. Diese besprühten den Gehweg u.a. mit den Worten "Widerstand statt Abstand". Im Rahmen der direkt eingeleiteten Fahndung trafen die Beamten in der Königstraße auf die beiden Männer. Diese versuchten zu flüchten, konnten aber beide durch die Polizei gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten mehrere Flyer sicher. In diesem wird zum Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen aufgerufen. Zudem besprühten die Männer im Innenstadtbereich die Eingangsbereiche eines Supermarkts sowie eines Discounters. Die beiden 35- und 28 Jahre alten Briloner wurden nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der Staatschutz des PP Dortmund hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell