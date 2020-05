Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Autofahrer nach Unfall gesucht

Olsberg (ots)

Bereits am 27. April zog sich eine 52-jährige Fahrradfahrerin bei einem Sturz auf der Landstraße 743 schwere Verletzungen zu. Nach eigenen Angaben fuhr die Olsbergerin auf ihrem Pedelec von Olsberg in Richtung Elleringhausen. Als sie von einem Auto überholt wurde, erschrak sie und stürzte vom Fahrrad. Andere Verkehrsteilnehmer kümmerten sich um die Frau. Den Ersthelfern fiel ein älterer Mann auf. Dieser war in einiger Entfernung aus seinem Auto ausgestiegen. Er setzte aber seine Fahrt fort. Der Mann fuhr vermutlich einen hellblauen Opel Astra. Er hatte kurze graue Haare und eine dunkelblaue Jacke. Da die Fahrradfahrerin unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihr im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Zur weiteren Klärung des Sachverhaltes wird der Autofahrer gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.

