Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Zwei Einbrüche

Bergisch Gladbach (ots)

Unbekannten sind am Mittwoch in zwei Häuser eingedrungen und haben zuvor Türen und Fenster aufgehebelt.

In der Uhlandstraße brachen die Täter am 11.12. zwischen 16:00 Uhr und 18:15 Uhr die Nebeneingangstür eines Einfamilienhauses auf. Sie durchwühlten mehrere Zimmer und Schränke. Mit Bargeld und Schmuck flüchteten die Diebe, verschlossen zuvor jedoch die Haupteingangstür von innen.

Ebenfalls am 11.12., aber zwischen 08:00 Uhr und 19:30 Uhr brachen Unbekannte ein Schlafzimmerfenster eines Hauses in der Carl-Leverkus-Straße auf. Auch hier hatten die Täter fast sämtliche Räume und Behältnisse durchsucht. Was genau gestohlen wurde, konnte bei Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden.

In beiden Fällen bittet die Polizei RheinBerg unter der Telefonnummer 02202 205-0 um Hinweise. (gb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell