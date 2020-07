Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gewahrsamnahme in Ludwigsburg; Auseinandersetzung in Asperg

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg-Süd: 34-jähriges Duo in Gewahrsam genommen

Zwei 34-Jährige, eine Frau und ein Mann, wurden am Sonntagmorgen durch Polizeibeamte in Gewahrsam genommen. Gegen 06:35 Uhr konnte ein Zeuge beobachten, dass die beiden Personen in der Aldinger Straße in Ludwigsburg-Süd zu Fuß unterwegs waren. Nachdem die beiden einen Zebrastreifen überquert hatten soll der Mann mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen haben. Darüber hinaus soll der Zeuge zuvor schon zwei Schussabgaben gehört haben. Das Duo setzte seinen Weg schließlich fort und begab sich auf das Areal einer Gärtnerei. Als sie sich dort an einem nicht verschlossenen Rad zu schaffen machten, alarmierte der Zeuge die Polizei. Beim Eintreffen mehrerer Streifenwagenbesatzungen hatten die beiden Tatverdächtigen das Gelände der Gärtnerei gerade verlassen. Im Bereich eines Feldweges konnte das Duo mitsamt eines Fahrrads, das sie von dem Gärtnerei-Areal entwendet hatten, schlussendlich angetroffen werden. Obendrein fanden seitens der Beamten Beobachtungen statt, das der 34-jährige Mann beim Erkennen der hinzugerufenen Beamten, eine Schreckschusswaffe unter einem Traktor geworfen hatte. Die Waffe wurde dort entdeckt und zusammen mit einem Einhandmesser sowie Schreckschusspatronen, die der 34-Jährige mit sich geführt hatte, beschlagnahmt. Das Fahrrad, dass die Frau vom Gelände geschoben hatte, wurde an die ursprüngliche Örtlichkeit zurückgestellt. Die beiden Tatverdächtigen, die sichtbar unter dem Einfluss von Alkohol standen, wurden daraufhin zum Polizeirevier Ludwigsburg gebracht. Mit richterlicher Anordnung mussten die beiden Tatverdächtigen bis zum Nachmittag in der Gewahrsamseinrichtung bleiben. Sie müssen nun mit einer Anzeige wegen gemeinschaftlichen Diebstahls mit Waffe rechnen. Zudem muss sich der 34-jährige Mann wegen Beleidigung verantworten, da er während des Einsatzes zwei Polizeibeamte mehrfach beleidigte. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg übernommen.

Möglingen: Auseinandersetzung fordert drei Leichtverletzte

In der Nacht zum Montag kam es in der Krämergasse in Möglingen zu einer Auseinandersetzung, die drei leicht verletzte Personen zur Folge hatte. Gegen 02:15 Uhr hatten sich mehrere Anrufer bei der Polizei gemeldet und einen handfesten Streit zwischen zwei Männern mitgeteilt. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein 29-Jähriger gegen die Tür eines Wohnhauses geklopft und wollte dort nächtigen. In einer der Wohnungen befand sich zu diesem Zeitpunkt sein früherer 20 Jahre alter Bekannter und deren 26-jährige Freundin. Als ihm der 20-Jährige den Schlafplatz verwehrt hatte, soll sich der 29-Jährige gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschafft und sich auf ein Sofa gesetzt haben. Aufgrund dieser Handlung sei es zu heftigen Streitigkeiten zwischen den beiden Männern gekommen. Der 29-Jährige soll mit Fäusten auf den 20-Jährigen eingeschlagen haben. Zudem habe der 29-Jährige eine Glasflasche nach seinen Kontrahenten geworfen. Die Flasche soll allerdings ihr Ziel verfehlt und unterdessen die 26-jährige Frau getroffen haben. Nach einem gegenseitigen Gerangel wurde der ungebetene Gast schlussendlich aus der Wohnung verwiesen. Vor dem Haus soll der Querulant noch einen Grill nach dem 20-Jährigen geworfen haben. Ob ein Treffer erfolgte, ist derzeit nicht bekannt. Alle drei Personen erlitten leichte Verletzungen. Hinzugezogene Polizeibeamte konnten den 29-jährigen Störenfried schlussendlich vor dem Wohnhaus antreffen. Nach Erhebung seiner Personendaten wurde er aufgrund seiner Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen zum Körperverletzungsdelikt wurden durch Beamte des Polizeiposten Aspergs übernommen und dauern an.

