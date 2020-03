Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Warnung vor falschen Polizeibeamten - vermehrte Anrufe in Unna

Unna (ots)

Die Kreispolizei Unna warnt aktuell vor Anrufern, die sich fälschlich als Polizeibeamte ausgeben. Derzeit (12.03.2020) werden uns in Unna vermehrt Fälle gemeldet, in denen sich Betrüger am Telefon als Polizeibeamte ausgeben. Die betroffenen Bürger sind dieser Masche glücklicherweise nicht auf den Leim gegangen: Bislang wurde niemand geschädigt.

Seien Sie misstrauisch und legen Sie im Zweifelsfall auf, um unter 110 die richtige Polizei zu informieren.

Informieren Sie bitte auch Angehörige, Freunde und Bekannte und beachten Sie folgende Präventionshinweise auf unserer Internetseite: https://unna.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-am-telefon-0

