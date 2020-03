Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Update: Festnahme durch zivile Einsatzkräfte: Zwei 18-Jährige und ein 16-Jähriger kommen in Untersuchungshaft

Unna (ots)

Wie bereits gestern berichtet, hat die Polizei nach einem Raub auf einen 30-jährigen Unnaer am Montagabend (09.03.2020) in Unna zwei Heranwachsende und einen Jugendlichen aus Dortmund in unmittelbarer Tatortnähe vorläufig festgenommen. Die drei Tatverdächtigen wurden am Dienstagnachmittag (10.03.2020) einer Haftrichterin am Amtsgericht Unna vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl. Die beiden 18-Jährigen und der 16-Jährige kommen nun Untersuchungshaft.

