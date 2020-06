Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wiederholter Einbruch beim Tierpark

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es wiederholt in diesem Jahr zu einem Einbruch beim Tierpark Donnersberg. Die unbekannten Täter überwanden die äußere Umzäunung, gelangten dann durch Aufhebeln einer Tür in den dortigen Kiosk und entwendeten einen Schlüsselbund. Die Tür wurde dabei stark beschädigt. Weiterhin wurde an einem außerhalb des Zaunes angebrachten Briefkasten das Schloss beschädigt. Diesbezüglich wird von einem Tatzusammenhang ausgegangen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf knapp zweitausend Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 jederzeit entgegen. |pirok

