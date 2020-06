POL-PDKL: Verkehrsunsicherer Lastwagen

Polizeidirektion Kaiserslautern

Beamte der Autobahnpolizei Kaiserslautern untersagten am Samstagnachmittag einem Lastwagenfahrer die Weiterfahrt, da an seinem Fahrzeug erhebliche technische Mängel festgestellt wurden. Der Lastwagen fiel zunächst wegen seiner abenteuerlichen Beladung auf. Auf der offenen Ladefläche wurde eine Fahrerkabine eines anderen Lkw transportiert. Diese war schräg auf die Ladefläche gestellt und lediglich mit einem Spanngurt in völlig unzulässiger Weise gesichert. Die Kabine drückte fast mit ihrem gesamten Gewicht gegen die Bordwand und ragte über diese seitlich hinaus. Bei einer genaueren Nachsicht wurden an dem Lkw mehrere sicherheitsrelevante Mängel festgestellt, die zu einem erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt mit diesem Fahrzeug untersagt und ein Bußgeldverfahren gegen ihn eingeleitet. Zum Weitertransport muss die Ladung auf ein geeignetes Fahrzeug umgeladen werden.|past

