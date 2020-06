Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ein Piepen aus dem Dunkel der Nacht

Ohmbach (ots)

In der Nacht auf So. den 21.06.2020 waren anhaltende "Piep-Geräusche" für eine Anwohnerin in Ortsrandlage aus dem Dunkel der angrenzenden Felder und Wälder zu hören, welche sie nicht zuordnen konnte.

Eine erste Vermutung, dass dies mit der im näheren Umfeld weidenden Rinderherde in Verbindung stehen könnte, bestätigte sich bei der Überprüfung durch die Polizeistreife nicht.

Eine Suche und Folge auf Gehör, hatte dann jedoch die Ursache für dieses "Piepen" aufklären und beenden können. An einem in der Nähe befindlichen Stall hatten offensichtlich Nachtschwärmer eine Schraube in einen dort befestigten Rauchmelder eingeklemmt, welche für das Dauerauslösen dieses Gerätes als Folge hatte. Ein Entfernen der Schraube sorgte wieder für die Herstellung und das Einhalten der nächtlichen Ruhe für Anwohner und weidenden Rinder.|pikus

