Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorrollerfahrer ohne gültige Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Lauterecken (ots)

Am Samstage den 20.06.20 erfolgte gegen 16:45 Uhr in der Amselstraße in Lauterecken eine Verkehrskontrolle eines Motorrollerfahrers. Im Rahmen der Kontrolle wurde erhoben, dass der 34-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist und vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Der Fahrer gestand den eingesetzten Beamten den zeitnahen Konsum berauschender Mittel. Zu Beweiszwecken erfolgte eine Blutentnahme. Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. |pilek

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell