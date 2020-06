Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahren ohne Führerschein

Hauptstuhl/Bruchmühlbach OT Miesau (ots)

Gleich drei Fahrer werden von der Polizei angezeigt, da sie ohne gültigen Führerschein im Landkreis unterwegs waren Am Freitagnachmittag steuert ein 74-jähriger Mann aus Hütschenhausen seinen Suzuki durch die Güterbahnhofstraße in Hauptstuhl ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein. Am späten Freitagabend wird in Bruchmühlbach bei einem 24-jährigen Audi Fahrer aus Kaiserslautern festgestellt, dass seine ausländische Fahrerlaubnis in Deutschland keine Gültigkeit mehr besitzt. An der gleichen Örtlichkeit wird ein 23-jähriger Mercedes Fahrer aus Meisenheim kontrolliert. Auch hierbei wird festgestellt, dass sein ausländischer Führerschein in Deutschland keine Gültigkeit aufweist. In allen Fällen werden sowohl gegen die Fahrer als auch gegen die Halter der Fahrzeuge, Ermittlungsverfahren eingeleitet. |pilan

