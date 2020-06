Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Landstuhl (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag bis Freitag kam es im Stadtgebiet zu insgesamt fünf Sachbeschädigungen an Autos der Marke Volkswagen und Toyota. Die Fahrzeuge standen in der Lindenstraße sowie der Unteren Eisenbahnstraße. In allen Fällen wurde der Lack kreis-und spiralförmig zerkratzt. Zeugen oder auch weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landstuhl zu melden. |pilan

