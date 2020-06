Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Geschwindigkeitskontrolle der Polizei

Landstuhl (ots)

Die Polizei hat am Freitag eine Geschwindigkeitskontrolle in der Mittelbrunner Straße durchgeführt. Die Geschwindigkeiten der Verkehrsteilnehmer wurden von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr gemessen. 18 Temposünder konnten ihrer Verfehlungen direkt vor Ort bezahlen. 7 Fahrer werden in den nächsten Tagen Post von der Bußgeldstelle erhalten 5 davon müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Als höchster Wert wurde bei der Kontrollmaßnahme, bei erlaubten 50 km/h, eine Fahrt mit 81"Sachen" erfasst. |pilan

