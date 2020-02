Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Körperverletzungen

Fernthal (ots)

Im Rahmen einer Karnevalsveranstaltung in Fernthal kam es am Abend des 22.02.2020 zu diversen Körperverletzungen. In einem Fall wurde einem 18-Jährigen durch einen 35-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Bei dem Beschuldigten konnte eine deutliche Alkoholisierung festgestellt werden. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme beleidigte er die eingesetzten Beamten lautstark. Gegen den Beschuldigten werden nun Anzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung gefertigt.

Um etwa 21:00 Uhr wird einer weiteren Person in der Werner-Heisenberg-Straße in Fernthal ins Gesicht geschlagen. Der Geschädigte trägt Platzwunden am Kopf und im Bereich der Unterlippe davon. Die Wunden werden vor Ort durch das DRK versorgt. Bei den Tätern soll es sich um eine Gruppe bestehend aus drei bis vier Personen im Alter zwischen 19 und 23 Jahren handeln. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

