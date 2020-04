Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Hund angefahren

Reken (ots)

Ein verletzter Hund hat am Montagabend gegen 22.05 Uhr am Fahrbahnrand der K12 in Reken gelegen. Dieser war zuvor angefahren worden. Von dem Fahrer fehlte jede Spur. Der Eigentümer brachte das Tier zu einem Arzt. Die Polizei bittet den Fahrer oder Zeugen sich bei dem Verkehrskommissariat in Borken zu melden: Tel. (02861) 9000.

