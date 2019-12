Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Unfall zwischen Radfahrern

Haren (ots)

Am Freitagmittag ist es gegen 13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Telgenkamp gekommen. Eine unbekannte Radfahrerin war in Richtung Wilhelmstraße unterwegs, als ihr in Höhe eines dortigen Verbindungsweges ein Kind auf dem Fahrrad entgegenkam. Die Räder stießen zusammen, beide Radfahrer kamen dabei zu Fall. Das Kind zog sich leichte Verletzungen zu. Die Radfahrerin setzte ihre Fahrt fort. Die Radfahrerin und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Haren unter der Rufnummer (05932)72100 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell