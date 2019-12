Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Unfall auf Parkplatz

Schüttdorf (ots)

Am Samstag vergangener Woche gegen 10:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz der Post in der Salzberger Straße in Schüttdorf. Der Fahrer eines schwarzen Skoda befuhr den Parkplatz und stieß dort mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen abgestellten oder im Anfahren befindlichen silbernen Daimler Benz. Da der Unfallhergang noch nicht zweifelsfrei feststeht werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei Bad Bentheim, Tel. 05922/9800, in Verbindung zu setzen.

