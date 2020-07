Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Skoda-Fahrer alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs, 32-Jähriger leistet nach Unfall Widerstand, 23-Jähriger in der Poststraße beraubt

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Skoda-Fahrer alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Das Polizeirevier Böblingen ermittelt derzeit wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen einen 25 Jahre alten Skoda-Fahrer, der am Samstag gegen 23.30 Uhr in der Panzerstraße in Böblingen unterwegs war. Vermutlich war der junge Mann aufgrund seiner Alkoholisierung nicht fähig seinen PKW sicher zu führen, so dass er auf der Fahrt in Richtung der Bundesautobahn 81 mehrfach auf die Gegenfahrspur geriet. Dies führte dazu, dass einige Verkehrsteilnehmer darunter auch ein 36-jähriger Mann, der seine beiden Kinder an Bord hatte, nach rechts ausweichen mussten. Ein 21 Jahre alter PKW-Lenker, der die Polizei alarmierte, blieb dem Skoda währenddessen auf den Fersen und versuchte durch Hupen und Lichthupe geben die entgegenkommenden Fahrzeuglenker zu warnen. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Skoda-Lenker schließlich auf der BAB 81 anhalten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast drei Promille. Darüber hinaus ist der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen dauern an. Insbesondere bittet die Polizei die Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 25-Jährigen gefährdet wurden, sich unter Tel. 07031/13-2500 zu melden.

Böblingen: 32-Jähriger leistet nach Unfall Widerstand

Vermutlich weil er sich alkoholisiert und unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehend hinter das Steuer seines Fahrzeugs gesetzt hat, war ein 32-Jähriger am Sonntag gegen 18.15 Uhr in einen Unfall in der Sindelfinger Straße in Böblingen verwickelt. Beim Befahren der Sindelfinger Straße kam der Ford-Lenker nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte nahezu ungebremst gegen einen Audi, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi auf einen weiteren davor stehenden PKW geschoben, indem eine Frau saß. Diese wurde verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Beamten Atemalkoholgeruch. Ein durchgeführter Test verlief positiv. Während der weiteren polizeilichen Maßnahmen an der Unfallstelle entfernte sich der 32-Jährige mehrfach telefonierend. Die Aufforderung dies zu unterlassen und in den Streifenwagen einzusteigen, ignorierte der Mann. Als ihn einer der Beamten hierauf am Arm packte und zum Streifenwagen zog, riss sich der 32-Jährige los. Im weiteren Verlauf wurde der Mann durch den Polizisten zu Boden gebracht und ihm wurden anschließend Handschließen angelegt. Der 32-Jährige versuchte nun lautstark durch "Polizeigewalt"-Rufe auf sich aufmerksam zu machen. Des Weiteren forderte er Gäste einer Gaststätte in unmittelbarer Nähe auf, die polizeiliche Maßnahme zu filmen. Es fand jedoch keine Solidarisierung der Gäste mit dem 32-Jährigen statt. Der Mann wurde im weiteren Verlauf zu einem Krankenhaus gebracht, wo eine Blutentnahme sowie ein Drogentest durchgeführt wurden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Der Ford und der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Böblingen: 23-Jähriger in der Poststraße beraubt

Am Sonntagmorgen soll es zwischen 05.30 Uhr und 06.15 Uhr in der Poststraße in Böblingen zu einem Raub auf einen 23 Jahre alten Mann gekommen sein. Gemäß den bisherigen Ermittlungen hielten sich etwa fünf Personen vor einem Club auf. Es soll sich um zwei unbekannte Frauen, zwei unbekannte Männer und den 23-Jährigen gehandelt haben. Einer der Männer habe den 23-Jährigen an den Armen gepackt, ihn dann weggestoßen und soll ihm dann sein Handy entrissen haben. Der unbekannte Täter soll hierauf gemeinsam mit seinen drei Begleitern davon gegangen sein. Der Wert des Raubguts wurde auf etwa 250 Euro geschätzt. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07031/13-00, bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, sich zu melden.

(ys)

