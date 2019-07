Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW-Brand auf der BAB 20 (LK Vorpommern-Rügen)

AVPR Grimmen (ots)

Eine 45-jährige Fahrerin aus Wolgast befuhr mit ihrem PKW, BMW, die BAB 20 aus Richtung Stettin kommend in Richtung Lübeck. Auf Höhe des AS Grimmen Ost bemerkte die Fahrerin im vorderen Teil des Fahrzeuges starke Rauchentwicklung. Sie fuhr sofort auf die Standspur und hielt den PKW an. Alle Fahrzeuginsassen, die Fahrerin, deren Lebensgefährte und zwei Kinder, konnten das Fahrzeug sofort verlassen. Kurze Zeit später brannte der PKW in voller Ausdehnung. Der Fahrzeugbrand wurde durch 10 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grimmen gelöscht. Personen kamen nicht zu schaden. Es entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Familie wurde durch Bekannte vom Ereignisort abgeholt. Die BAB 20 war zum Zwecke der Löscharbeiten für ca. 45 Minuten vollgesperrt. Im Auftrag Torsten Blauch Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell