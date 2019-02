Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrer stürzt

Autofahrer fährt weiter

Ahaus (ots)

Am Montag kam es gegen 12.15 Uhr an der Kreuzung Wessumer Straße/Arnoldstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 57 Jahre alter Pedelecfahrer leicht verletzt wurde. Der 57-Jährige gibt an, dass er den Abbiegefahrstreifen von der Wessumer Straße zur Arnoldstraße überqueren wollte. Da er davon ausging, dass ein Autofahrer ihn nicht gesehen hatte, bremste er ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dies gelang zwar, er stürzte aber infolge des Bremsmanövers und verletzte sich dabei Der Pkw-Fahre hielt an und zwei Männer stiegen aus und beschimpften den Radfahrer. Anschließend stiegen sie wieder ein und fuhren davon. Das Kennzeichen des rot-braunen Pkws steht leider nicht fest. In dem Pkw befand sich noch ein Kleinkind in einem Kindersitz. Die beiden Autoinsassen sind ca. 30 Jahre alt und vermutlich deutscher Herkunft. Der Fahrer hielt eine Dose Energy-Drink in der Hand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561-9260).

