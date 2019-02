Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Ecstasy sichergestellt

Raesfeld (ots)

Drogen in erheblicher Menge hat die Polizei am Dienstag in den Wohnräumen eines 18 Jahre alten Raesfelders gefunden. Ermittlungen hatten den Verdacht ergeben, dass der Beschuldigte mit Betäubungsmitteln handelt. Die Beamten durchsuchten die Räumlichkeiten des Raesfelders und stellten unter anderem mehrere hundert Ecstasy-Pillen sicher.

