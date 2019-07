Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Abkommen von der Fahrbahn - Verkehrsunfall mit Personenschaden

PR Wolgast (ots)

Am 28.07.2019 gegen 14:00 Uhr kam es auf der Landstraße 26, aus Richtung Zarnitz kommend in Richtung Hohensee, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.Eine 19-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis VG kam auf Grund von Unaufmerksamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kam dann in Schräglage im Straßengraben zum Stehen.Die Frau war alleinbeteiligt,sie erlitt schwere Verletzungen und musste durch einen Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Greifswald verbracht werden. Der Sachschaden am PKW Peugeot beträgt ca. 3.000,- Euro. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

