Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Polizei sucht Opfer einer Bedrohung

Spelle (ots)

Am Montag letzter Woche ist es in einem Verbrauchermarkt an der Ringstraße zu einer Nötigung bzw. Bedrohung gekommen. Ein Mann wurde dabei im Kassenbereich verbal angegangen. Während der Täter später in Gewahrsam genommen werden konnte, wurde das Opfer nicht mehr angetroffen. Es soll sich dabei um einen älteren Mann handeln.

Hinweise dazu nimmt die Polizei in Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen.

