Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - LKW zerstört Gartenzaun und Baustellenschild

Nordhorn (ots)

Gestern Nachmittag ist es an der Straße Wehrmaate zu einem Verkehrsunfall gekommen. In Höhe der Baustelle an der Schützenstraße musste der unbekannte Fahrer einer Sattelzugmaschine mehrfach rangieren, um abbiegen zu können. Hierbei beschädigte er einen Gartenzaun und einen Teil der Baustellenbeschilderung. Der Verursacher entfernte sich anschließend.

Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

