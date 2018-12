POL-PDMT: Straßenverkehrsgefährdung mit PKW - Zeugen/Beteiligte gesucht!!!

Rettershain (ots) - Am Dienstag, den 04.12.2018 zwischen 17 bis 18 Uhr führte eine ältere männliche Person ihren PKW in einer unsicheren Fahrweise auf der L337 von Lautert kommend in Fahrtrichtung Rettershain. Hierdurch wurde u.a. ein unbekannter Radfahrer gefährdet. Auch der Gegenverkehr musste mehrmals ausweichen, um einen möglichen Zusammenstoß zu vermeiden. Daher bittet die Polizei St. Goarshausen alle Personen, die zum o.g. Sachverhalt Wahrnehmungen gemacht haben um Hinweise unter Telefon 06771-9327 0.

